Жена бывшего футболиста заплатила миллион евро за его убийство

В Турции жена бывшего футболиста сборной страны Эмре Ашика попыталась нанять киллера для убийства супруга, чтобы заполучить наследство. Об этом пишет Daily Star.

Сначала 27-летняя Ягмур Ашик подговаривала своего любовника Эрди Сунгура совершить убийство мужа после того, как он обнаружил измену и подал на развод. Она даже заставляла его в виде тренировки стрелять в мясо. Но у мужчины ничего не получалось и он отказался совершить преступление, но нашел для этого киллера. Жена 46-летнего бывшего футболиста даже предоставила ему оружие и заплатила около 1,1 миллиона евро. Однако план не сработал — наемный убийца рассказал обо всем ее супругу.

Сейчас Ягмур и ее любовник находятся под стражей в ожидании суда за попытку убийства.

Эмре Ашик выступал за сборную Турции и три ведущих футбольных клуба страны — «Бешикташ», «Галатасарай» и «Фенербахче». В браке с Ягмур он состоит с 2012 года, у пары трое детей.