В Японии погибла актриса, известная по роли Шерлока Холмса в юбке

Звезда телесериала HBO Юко Такэути «Мисс Шерлок» найдена мертвой в Японии. Актрисе было 40 лет, пишет Variety.

Правоохранители считают первоочередной версией гибели суицид. Что стоит за трагедией, пока непонятно.

Тело женщины обнаружил ее муж, актер Таики Накабаяси. В браке с ним у Юко родились двое детей.

Такэути — одна из ведущих актрис страны, отмечает BBC News. Она три раза подряд, с 2004 по 2007 год, призвалась лучшей исполнительницей женских ролей в ходе вручения премий Японской киноакадемии.

Ранее в сентябре покончила с собой 36-летняя японская актриса Сэй Асина.