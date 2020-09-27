В Техасе в водопроводе нашли «пожирателей мозгов»

Власти штата Техас предупредили об использовании водопроводной воды — ученые нашли там смертельно опасную амебу, которая вредит головному мозгу. Амеба также может вызвать инфекцию мозга, которая обычно смертельна.

При этом инфекция в США встречаются редко: в период с 2009 по 2018 год было зарегистрировано 34 случая. Чиновники заявили, что они дезинфицируют воду, но не знают, сколько времени это займет. Пока общинам Техаса запретили пользоваться водоснабжением. Предупреждение было снято в повсюду, кроме Лейк Джексон — города с более чем 27 тыс. жителей.