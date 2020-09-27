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В Техасе в водопроводе нашли «пожирателей мозгов»

В питьевой воде штата Техас нашли Неглерия Фоулера — амебу, которая питается головным мозгом человека и может привести к смерти. Амеба размножается питаясь нервными тканями, вызывает воспаление, отмирание тканей мозга и внутреннее кровотечение.

Власти штата Техас предупредили об использовании водопроводной воды — ученые нашли там смертельно опасную амебу, которая вредит головному мозгу. Амеба также может вызвать инфекцию мозга, которая обычно смертельна.

При этом инфекция в США встречаются редко: в период с 2009 по 2018 год было зарегистрировано 34 случая. Чиновники заявили, что они дезинфицируют воду, но не знают, сколько времени это займет. Пока общинам Техаса запретили пользоваться водоснабжением. Предупреждение было снято в повсюду, кроме Лейк Джексон — города с более чем 27 тыс. жителей.

27 сентября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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