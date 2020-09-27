В день «народной инаугурации» Тихановской белорусов массово травят газом

В столице Белоруссии продолжается многотысячная акция протеста против президента Александра Лукашенко. Колонны митингующих собрались у стелы «Минск — город-герой». Впереди на маршруте у них, как и каждое воскресенье, резиденция главы государства — Дворец независимости.

Сам дворец оцеплен силовиками, возле него много спецтехники.

Независимые СМИ страны оценивают количество участников акции в 30 тыс. человек.

До 48 человек уже задержаны, информировал незарегистрированный Минюстом правозащитный центр «Весна». Задержания прошли в Минске на Немиге, у гостиницы «Юбилейная» и в других местах. На улице Мельникайте в автозаки схваченных отправляли люди в штатском, сообщает TUT.by. Глядя на их действия, народ выкрикивал «Позор!» и «Трибунал!».

Сегодня 50-й день протеста в Белоруссии, демонстранты проводят его в форме «народной инаугурации» оппозиционерки Светланы Тихановской, главной соперницы Лукашенко по выборам 9 августа. Вчера, напомним, минчане устроили «репетицию» этой народной церемонии — в пику тайному вступлению в должность бессменного главы республики.