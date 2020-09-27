Турция встала на сторону Азербайджана в конфликте с Арменией

Турция полностью поддерживает Азербайджан на фоне обострения его конфликта с Арменией и готова оказать любую помощь, в том числе военную.

Турецкий МИД «решительно осудил провокацию Армении, которая является открытым нарушением международного права и привела к гибели среди гражданского населения».

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп назвал Армению «террористическим государством, угрожающим не только Азербайджану, но и миру во всем регионе».

Свое осуждение армянской стороне выразил и официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. По его словам, перемирие нарушил именно Ереван.

«Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности. Международное сообщество должно немедленно прекратить эти опасные провокации», — написал он в Twitter.

Министр обороны Турции призвало Армению немедленно прекратить агрессию, которая «бросит регион в пекло».