Смертность от ВИЧ в России достигла максимума за пять лет

Академик РАН Вадим Покровский заявил, что ситуация с ВИЧ в России продолжает ухудшаться.

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора отметил, что число зараженных и смертность от ВИЧ растут в последние несколько лет.

По его словам, самое большое число новых случае инфицирования и смертей выявили за пять лет, когда в России действовала государственная стратегия по борьбе с ВИЧ.

Так, за 2018 год скончались 37 тысяч зараженных ВИЧ, а 20 тысяч человек умерли от СПИДа. Академик выразил уверенность в том, что статистика за 2019 год также будет неутешительной.

Эпидемия коронавируса, по мнению Покровского, также оказала негативное влияние. Прежде всего тем, что на него теперь можно списать недостаток ресурсов и средств для лечения больных.