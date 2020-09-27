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Случайно выигравшая в Костромской области выборы уборщица несколько дней пряталась в лесу

Марина Удгодская, уборщица в Повалихинской сельской администрации, случайно переигравшая на выборах действующего главу, отказывается общаться не только со СМИ, но и с местными жителями — стало известно К1NEWS.RU.
Наш внештатный корреспондент отправился в Чухломский район, чтобы пообщаться с героиней нашумевшей истории. Впрочем, обрушившаяся как снег на голову популярность не очень понравилась молодой женщине. Более того, после первого интервью, по словам местных жителей, Марине Удгодской было рекомендовано «сидеть дома и не высовываться». Правда, люди не уточнили, кто именно это посоветовал вновь избранной главе Повалихинского сельского поселения.

Она боится. Потому что ей сказали – сидеть и не высовываться. Кто сказал, она не пояснила, — рассказала депутат Повалихинского сельского поселения Маргарита Иванова.

Я слышал, что Марине стали поступать угрозы и она якобы из дома сбежала. И теперь женщины очень беспокоятся о ней. Боятся, чтобы ничего не случилось, — рассказал местный предприниматель Виктор Понамарёв.

27 сентября, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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