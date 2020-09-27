В центр Минска начали стягивать войска Фею Динь-Динь в «Питере Пэне» сыграет темнокожая актриса » Случайно выигравшая в Костромской области выборы уборщица несколько дней пряталась в лесу Марина Удгодская, уборщица в Повалихинской сельской администрации, случайно переигравшая на выборах действующего главу, отказывается общаться не только со СМИ, но и с местными жителями — стало известно К1NEWS.RU.

Наш внештатный корреспондент отправился в Чухломский район, чтобы пообщаться с героиней нашумевшей истории. Впрочем, обрушившаяся как снег на голову популярность не очень понравилась молодой женщине. Более того, после первого интервью, по словам местных жителей, Марине Удгодской было рекомендовано «сидеть дома и не высовываться». Правда, люди не уточнили, кто именно это посоветовал вновь избранной главе Повалихинского сельского поселения. Она боится. Потому что ей сказали – сидеть и не высовываться. Кто сказал, она не пояснила, — рассказала депутат Повалихинского сельского поселения Маргарита Иванова. Я слышал, что Марине стали поступать угрозы и она якобы из дома сбежала. И теперь женщины очень беспокоятся о ней. Боятся, чтобы ничего не случилось, — рассказал местный предприниматель Виктор Понамарёв.

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