Седокова рассказала о причине быстрой свадьбы

Известная артистка прямо заявила, что вышла замуж за возлюбленного, с которым знакома около года, «из-за документов».

Певица, ведущая Анна Седокова в начале сентября вышла замуж. Для звезды это третий брак. Церемония была больше похожа на тайную, хотя Анна и уверяла, что это не так. На свадьбе, кроме жениха и невесты, присутствовали двое детей Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Даже родители молодоженов о событии узнали постфактум. О причине такой скорой свадьбы певицы и ее избранника.

О романе артистки со своим теперь уже мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тимма стало известно около года назад. А 6 сентября 2020 года пара скромно расписалась в Подмосковье.

По словам Седоковой, причиной быстрого бракосочетания стало то, чтобы вместе путешествовать.

«Жениться мы решили, потому что мы устали от этих закрытых границ. Например, я сейчас, не будучи его женой, не могу поехать с ним в Ригу, а теперь могу. Можете смело говорить, что мы поженились из-за документов», — заявила артистка.

Она также добавила, что взяла фамилию мужа.

Также Анна отметила, что они с Янисом планируют устроить шикарную церемонию летом следующего года.