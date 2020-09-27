Rolls-Royce провела наземные испытания быстрого электрического самолета

Rolls-Royce

Британская компания Rolls-Royce провела наземные испытания основных систем электрического самолета ionBird. Предполагается, что в будущем самолет установит рекорд скорости в электрической авиации, разогнавшись до 300 миль в час (482 километра в час).

По данным Международной организации гражданской авиации (IATA) около 2,5 процента всех выбросов углерода от деятельности человечества приходится на коммерческую авиацию. Из-за этого правительства развитых стран и авиапроизводители создают программы по постепенному переходу на более экологичные технологии. В частности, власти Великобритании недавно объявили о намерении сделать всю авиацию страны углеродно-нейтральной к 2050 году. Для достижения этой цели они финансируют проекты развития авиации на альтернативных источниках энергии.

Один из таких проектов под названием ACCEL ведет Rolls-Royce. В рамках него инженеры компании создают одноместный самолет ionBird. Он построен по классической схеме низкоплана с одним пропеллером в носовой части. Пропеллер приводят в движение три электродвигателя от компании Yasa, которые суммарно развивают мощность 500 лошадиных сил. Энергию они получают от батареи из 6000 тысяч ячеек. Разработчики утверждают, что ее достаточно для перелета на 322 километра, в том числе ее хватит на перелет из Лондона в Париж.

В конце 2019 года разработчики показали собранный планер самолета, а теперь объявили об успешных наземных испытаниях двигательной установки и сопутствующих систем. Для испытаний они собрали полноразмерную часть фюзеляжа от носа до конца кабины пилота, но без крыла и хвостовой части. Специалисты протестировали двигательную установку на разных частотах, в том числе на максимальной, составляющей около 2400 оборотов в минуту.

Разработчики намерены поднять самолет в воздух до конца года и проверить все его системы во время реального полета. В начале 2021 года они планируют приступить к скоростным полетам, во время которых собираются разогнать самолет до как минимум 482 километров в час и тем самым установить мировой рекорд для этого типа машин.

Текущий рекорд скорости для электросамолетов массой меньше тонны составляет 337,5 километра в час. Он был установлен в 2017 году электрифицированной версией самолета Extra 330. В классе электросамолетов массой выше тонны рекорд принадлежит модифицированной версии этого самолета и составляет 342,9 километра в час.