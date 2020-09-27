Премьер Армении официально объявил о начале войны с Азербайджаном

После возобновления боев на границе премьер-министр Никол Пашинян заявил о начале войны с Азербайджаном, который «атакует в направлении Нагорного Карабаха».

В Минобороны Армении заявили, что атаки были отбиты по нескольким направлениям, а противник понес потери в живой силе и технике, уничтожены три азербайджанских танка.

Военное ведомство Азербайджана, со своей стороны, приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта «с целью предотвращения боевой активной ВС Армении и обеспечения безопасности гражданского населения».

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Силы Азербайджана наступают на Тертер-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях Нагорного Карабаха. Баку обвиняет Армению в вооруженном нападении и обстреле села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

В Азербайджане заявляют, что в результате обстрела ВС Армении на линии соприкосновения в Карабахе есть погибшие среди гражданских.

Власти Нагорного Карабаха приняли решение объявить в регионе военное положение. При этом отмечается, что ситуация находится полностью под контролем президента республики Араика Арутюняна.

«Армия Азербайджана ударила артиллерией и беспилотниками по всей линии соприкосновения арцахских и азербайджанских сил. В качестве мишени были избраны также находящиеся в глубоком тылу населенные пункты, а также столица Степанакерт», — сообщили в Минобороны Карабаха.

Омбудсмен Карабаха заявил о гибели женщины и ребенка в результате обстрела на линии соприкосновения