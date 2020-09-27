Представлен концепт электрического супербайка будущего Mimic Superbike

Дизайн современных мотоциклов мало отличается от своих собратьев, выходивших на трассы сто лет назад. Однако все чаще футуристические мотоциклы, с дизайном, позаимствованным из научно-фантастических фильмов, появляются на наших дорогах. Российский дизайнер Роман Долженко решил представить собственное видение байка будущего, использующего самые современные технологии.

Концепт получил название Mimic Superbike и его внешний вид имеет явное сходство с мотоциклами из фильма «Трон: Наследие», аниме «Акира» и компьютерных играх в стиле «киберпанк». При работе над дизайном Долженко использовал приложение 3DS Max.

Концептуальная модель создана из сверхлегкого, но прочного материала и имеет максимально сглаженную форму, обеспечивающую минимальное аэродинамическое сопротивление при езде. Управление электрическим мотоциклом осуществляется с использованием цифровой панели, на которую выводится полная информация о параметрах езды.

По заявлению самого дизайнера, при маневрировании вся передняя часть Mimic поворачивается на относительно небольшой угол. Для большего эффекта от презентации концепции модель представлена в трех цветовых вариантах: с полностью красным корпусом, аналогичным мотоциклам из аниме Akira, с агрессивным черным корпусом и подчеркивающим скоростные параметры — серебристым корпусом.