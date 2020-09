Пожилые люди стали умнее и сильнее — ученые

Финские ученые выяснили, что пожилые люди стали лучше справляться с интеллектуальными задачами и физическими испытаниями. Чтобы это узнать, они сравнили результаты когнитивных тестов группы пожилых людей с результатами аналогичных тестов, полученных у людей того же возраста 28 лет назад — об этом они пишут в журнале Aging Clinical and Experimental Research. А статья о том, что у пожилых людей стали выше скорость ходьбы и мышечная сила, опубликована в журнале The Journals of Gerontology: Series A.

Старение принято связывать с общим ухудшением когнитивных способностей, в том числе памяти, внимания, скорости обработки информации и решения задач, что безусловно влияет на качество жизни человека. То же касается и физического здоровья. В мире существует общая тенденция к увеличению продолжительности жизни, и при этом важно понимать как при этом изменяется ее качество.

Таина Рантанен (Taina Rantanen) с командой исследователей из Университета Йювяскюля сравнила показатели тестов, проведенных в рамках двух масштабных исследовательских проектов по изучению долголетия: Evergreen project (1989-1990 годы, 500 участников) и Evergreen II (2017-2018 годы, 726 участников). В каждом из проектов испытуемыми были люди 75 и 80 лет, рожденные в 1910-1914 годах (Evergreen project) и в 1938-1939 годах (Evergreen II), соответственно. Оба исследования проводили в одной и той же лаборатории по аналогичным методикам.

Участникам предлагалось пройти ряд тестов для проверки их когнитивных способностей и физического состояния. Для оценки кратковременной слуховой памяти испытуемым называли ряд цифр, которые те должны были воспроизвести в том же и в обратном порядке. С помощью теста Векслера проверяли скорость обработки информации и кратковременную визуальную память: участники исследования должны были запомнить предлагаемый шифр, в котором одной цифре соответствовал определенный символ, а затем правильно зашифровать некоторый численный ряд в течение 90 секунд.

Кроме разных видов кратковременной памяти проверялись и другие показатели когнитивных способностей. Оценивали вербальную беглость испытуемых — для этого их просили в течение трех минут назвать столько финских слов, начинающихся на букву «К», сколько те смогут — этот тест считается очень эффективным в выявлении расстройств когнитивных функций, поскольку вынуждает тестируемого не только вспоминать, но и категоризировать объекты (слова — по фонемному признаку). Последний когнитивный тест — на скорость реакции — проводили с помощью простого механизма: испытуемого располагали напротив набора кнопок, рядом с каждой из которых периодически загорался свет. Задачей участника было как можно быстрее нажать на соответствующую кнопку. При этом скорость реакции испытывали сначала простым тестом, где периодически загорался свет у одной и той же кнопки, после чего задание усложняли так, что свет загорался в случайном порядке у разных кнопок.

Физическое состояние испытуемых проверяли по максимальной скорости ходьбы на расстоянии в 10 метров, максимальной изометрической силе сжатия кисти (с помощью динамометра) и по респираторной функции спирометрически, где отдельно оценивали форсированную жизненную емкость легких (FVC), объем форсированного выдоха за одну секунду (FEV1) и пиковую скорость выдоха (PEF). Участников эксперимента также опрашивали, выясняя уровень их образования и физической активности, а также субъективную оценку своего здоровья и самочувствия.

Сравнивая результаты тестов для пожилых людей, прошедших испытания в 1989-1990 годах и в 2017-2018 годах, исследователи выяснили, что участники более поздней выборки показали лучшие результаты по большинству параметров (сравнивали группы соответствующего пола и возраста): среди мужчин выявили достоверную разницу в тестах Векслера и на вербальную беглость как для 75-, так и для 80-летних участников (p ≤ 0,015). Статистически значимую разницу обнаружили и в сложном тесте на скорость реакции для выборок 75-летних мужчин (p = 0,049). Для женщин разница показателей оказалась статистически значимой во всех испытаниях (p ≤ 0,004), кроме теста на кратковременную слуховую память у 80-летних женщин.

Оценивая испытания физических параметров, исследователи выявили лучшие показатели и по максимальной изометрической силе сжатия кисти, и по скорости ходьбы у испытуемых 2017-2018 годов. То же касается и респираторной функции, где более поздняя выборка имела в среднем большую форсированную жизненную емкость легких, а среди 80-летних женщин — и объем форсированного выдоха за одну секунду. При этом отличий в пиковой скорости выдоха показано не было. Важно отметить, что по опросам время, затраченное на образование, у участников выборки 2017-2018 оказалось в два раза выше, чем у предыдущей (p ≤ 0,001), а субъективная оценка состояния собственного здоровья также была в среднем выше и поздней выборки (p ≤ 0,001).

Авторы связывают полученные результаты с тем, что участники эксперимента росли и жили в разных условиях в зависимости от исторических событий, которым они были современниками. Испытуемым поздней выборки довелось жить тогда, когда наблюдались положительные тенденции в социальной жизни: улучшились системы здравоохранения и образования, питание и условия труда. Исследователи отмечают, что общее увеличение продолжительности жизни, а с тем и периода активности, приходит вместе с улучшением его качества.