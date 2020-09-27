«Помешала аннексия Крыма»: Абэ рассказал о срыве соглашения с РФ по Курилам

Россия и Япония не подписали мирное соглашение в том числе из-за «аннексии» Крыма, считает бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

По его словам, в 2018 году Токио и Москва были «очень близки» к разрешению территориального спора вокруг Курильских островов, пишет Nikkei Asian Review.

Однако урегулированию помешали «внешние факторы», такие как рост напряженности в отношениях между США и Россией из-за «крымского вопроса».

Ранее новый глава правительства Японии Есихидэ Суга заявил, что продолжит переговоры с РФ по поводу четырех Курильских островов. По его словам, он будет придерживаться той же политики относительно «Северный территорий», что и Абэ.