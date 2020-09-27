Лудомания и общество — особенности зависимости

Согласно имеющейся информации, провоцирует возникновение зависимости от азартных игр вовсе не химическая составляющая. Это сложный процесс работы мозга, который находит для себя преимущества в игре, независимо от понесенных потерь. Именно по этой причине эту зависимости называют лудоманией – «лудо» переводится с греческого, как «безумие». Это очень четко описывает состояние больного зависимостью от азартных развлечений. Ею страдают пять процентов населения нашей планеты. В Украине признаки наблюдаются у каждого восьмого пациента психотерапевта.

Истоки заболевания

Подобная проблема наблюдалась с древних времен. В многочисленных мифах и сказаниях, имеются истории о богах, которые делали ставки на своих фаворитов-людей. Подобные развлечения существовали и в древнем Египте. На поверхности многочисленных саркофагов древности имеются фрески с играющими в кости. По легендам, именно так божества тех времен получали желаемое от людей, а умершие проигрывали богам свои души.

Психологи говорят, что этой особенностью обладают те, кто в реальной жизни боится ответственности или еще не готов к обязанностям, возложенным на них. Они не имеет сил бороться со сложностями в своей жизни, поэтому ищут возможность доказать себе свою значимость. Легче всего это сделать, переметнувшись в виртуальный мир онлайн-казино или азартных заведений.

Когда появились первые казино

Первое казино появилось еще до нашей эры. О нем стало известно в 557 году до н. э., когда цезарь тех времен подумал о необходимости отвлечении своего народа от проблем и решил дать им не только зрелищ, но и возможность выплескивать негатив в специальных домах.

Заведения работали по схеме, схожей с домами разврата, только удовольствие было основано на выбросе адреналина. Позже, в Европе первое заведение открылось в Венеции. Оно получило название «Ридотто» и было построено для контроля досуга дворянства во время карнавала. Это был 1638 год и только самые богатые купцы имели возможность играть в его стенах, т.к. для простого народа слишком велики были суммы ставок. Спустя 130 лет оно было закрыто.

Азартные игры современности

У всех игорных заведений современности общие принципы работы. В Европе наиболее продвинуты в этом плане Германия, Италия, Великобритания. В Америке –Лас-Вегас. Казино делают все возможное, чтобы их посетители задержались в казино и развлекались максимально долго. Они создают особенную атмосферу и яркие краски декора, которые стимулируют мозг, не давая уставать. Кроме того, все проходы казино никогда не ведут прямо к выходу. И самое интересное – все казино строятся без окон, чтобы посетители не имели возможности определить время суток.