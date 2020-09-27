Крупнейший водородный самолет совершил первый полет

ZeroAvia

Компания ZeroAvia провела первый полет водородно-электрического самолета HyFlyer, созданного на базе шестиместного пассажирского самолета Piper M350. Разработчики утверждают, что на текущий момент это крупнейший самолет, получающий энергию для полета из водорода.

Разработчики самолетов и авиационные власти развитых стран стремятся постепенно перевести авиацию на двигатели, не производящие вредные выбросы. Как и в автомобилестроении, основные усилия разработчиков сконцентрированы на полностью электрических системах. Но существуют также проекты гибридных водородно-электрических самолетов. Непосредственно за движение в них так же отвечают электромоторы, но энергию они получают от топливных элементов, которые соединяют водород из баков и кислород из окружающей среды, получая ток. Потенциально сжатый или сжиженный водород может дать гораздо большую плотность энергии, чем даже передовые аккумуляторы, но водородные двигательные системы более сложны, чем полностью электрические, а кроме того, существуют трудности с хранением водорода, поэтому пока водородная авиация отстает от электрической.

Американская ZeroAvia, основанная Валерием Мифтаховым в Калифорнии, создает малый пассажирский водородный самолет на базе существующего серийного самолета Piper M350. Он имеет классическую конструкцию низкоплана с передним тяговым винтом и рассчитан на шесть человек. В модифицированной ZeroAvia версии в салоне располагаются не кресла для пассажиров, а три бака со сжатым водородом, которые подают водород в топливные ячейки. Также у самолета есть аккумулятор, поэтому в июне разработчики смогли поднять его в воздух без топливных ячеек и баков.

Во время новых испытаний 24 сентября на летном поле в британском Кренфилде инженеры впервые испытали полноценную версию HyFlyer, получающую энергию из водорода. Пилоту удалось успешно взлететь, выполнить полет по заданной траектории и посадить самолет обратно на взлетно-посадочную полосу без происшествий. До конца года компания планирует провести дальний полет на шотландских Оркнейских островах. Предполагается, что самолет преодолеет около 400 километров.