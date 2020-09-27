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Киберпартизаны взломали онлайн-трансляцию белорусских госканалов — и показали видео избиения протестующих

Онлайн-вещание белорусских государственных каналов «Беларусь 1» и ОНТ было нарушено из-за хакерской атаки вечером 26 сентября, сообщает Tut.by.

Вместо вечерних новостей в трансляциях на сайтах каналов были показаны ролики из независимых СМИ и оппозиционных телеграм-каналов, на которых запечатлены избиения и задержания мирных протестующих в Минске.

Кибер-партизаны взломали онлайн трансляцию каналов БТ
TUT.BY. Политика

В это же в телеграм-канале «Киберпартизан Беларуси» появилось сообщение: «Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — ее покажем мы».

Телевизионная трансляция каналов не прерывалась.

Позже «Беларусь 1» сообщил о возобновлении онлайн-трансляции, однако по состоянию на утро 27 сентября сайт телеканала недоступен.

27 сентября, 2020 | Category: Видео, Мир, Новости ﻿
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