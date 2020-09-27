Фею Динь-Динь в «Питере Пэне» сыграет темнокожая актриса

Кинокомпания Walt Disney продолжает экспериментировать с образами классических героев. Как сообщает издание Deadline, звезда сериала «Черноватый» Яра Шахиди утверждена на роль феи Динь-Динь в фильме «Питер Пэн» постановщика и сценариста Дэвида Лоури.

Шахиди присоединится к уже утвержденному на роль зловещего Капитана Крюка Джуду Лоу, а также исполнителям других ключевых ролей — Александру Молони и Эвер Андерсон. Источники издания утверждают, что планируется театральный прокат будущей картины, а не на сервисе Disney+.

Анимационный фильм студии Disney’s 1953 года до сих пор считается лучшей адаптацией произведения Дж. М. Барри о Питере Пэне, мальчике, который не хотел взрослеть и переносил детей в волшебную страну под названием Нетландия.

Шахиди прославилась благодаря комедийному сериалу «Черноватый», и ее героиня Зои стала такой популярной, что было принято решение снять о ней отдельный спин-офф. Шахиди недавно исполнила главную роль в мелодраме «Солнце тоже звезда».

Disney не боится нарушать классические каноны. Напомним, что на роль Ариэль в предстоящем мюзикле «Русалочка» была утверждена Холли Бэйли.