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Азербайджанская армия уничтожила С-300 в Карабахе

Азербайджанская армия уничтожила С-300 в Карабахе

БПЛА-камикадзе Азербайджанской Армии уничтожили расположенные в Карабахе армянские комплексы С-300.

Тем самым, можно с уверенность утверждать, что воздушное пространство Карабаха полностью «подчищено» для ВВС Азербайджана.
27 сентября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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