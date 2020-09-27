БПЛА-камикадзе Азербайджанской Армии уничтожили расположенные в Карабахе армянские комплексы С-300.
Тем самым, можно с уверенность утверждать, что воздушное пространство Карабаха полностью «подчищено» для ВВС Азербайджана.
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Азербайджанская армия уничтожила С-300 в Карабахе
БПЛА-камикадзе Азербайджанской Армии уничтожили расположенные в Карабахе армянские комплексы С-300.
Тем самым, можно с уверенность утверждать, что воздушное пространство Карабаха полностью «подчищено» для ВВС Азербайджана.
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