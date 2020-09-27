В Техасе в водопроводе нашли «пожирателей мозгов» В день «народной инаугурации» Тихановской белорусов массово травят газом » Азербайджанская армия уничтожила С-300 в Карабахе БПЛА-камикадзе Азербайджанской Армии уничтожили расположенные в Карабахе армянские комплексы С-300. Тем самым, можно с уверенность утверждать, что воздушное пространство Карабаха полностью «подчищено» для ВВС Азербайджана.

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