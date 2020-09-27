В Японии погибла актриса, известная по роли Шерлока Холмса в юбке » Азербайджан уничтожил несколько ЗРК Армении беспилотниками Ударные беспилотные летательные аппараты Азербайджана нанесли удары по зенитно-ракетным комплексам Армении («НКР»). Об этом пишет Украинская милитаристский Портал со ссылкой на МО Азербайджана. МО Азербайджана сообщило, об уничтожении большого количества военной техники Армении. «В результате контрнаступления подразделений Азербайджанской Армии на различных направлениях фронта было уничтожено большое количество живой силы и военной техники армянских войск», — говорится в сообщении МО Азербайджана.

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