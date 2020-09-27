На Йом-Кипур 1973 года, началась война Судного дня – четвертая война в истории арабо-израильского конфликта, об итогах которой историки и политики спорят до сих пор. Война готовилась долго и тщательно, и началась с внезапной атаки египетских и сирийских войск во время праздника Йом-Кипур. Армии пересекли линии прекращения огня на Синайском полуострове и Голанских высотах, и начали продвижение вглубь Израиля.

В Израиле не работало ничего, не было ни радио, ни телевидения, мобилизацию не объявили, опасаясь обвинений в подготовке агрессии. Через полчаса после начала военных действий радио Дамаска и Каира практически одновременно объявили, что именно Израиль начал войну, а действия их армий являются лишь ответными операциями.

На Голанских высотах сирийцы атаковали израильские позиции, состоящие из двух бригад и одиннадцати артиллерийских батарей, силами пяти дивизий и 188 батарей. К началу войны 180 израильских танков противостояли примерно 1300 сирийским.

Ночью с первого на второй день войны лейтенант Цвика Грингольд, только что прибывший на поле битвы и не прикреплённый ни к какому подразделению, сдерживал своим танком продвижение сирийской бригады, пока ему не прислали подкрепление. «В течение 20 часов „отряд Цвики“, как он назывался по радиосвязи, меняя позиции и маневрируя, воевал с сирийцами — иногда один, иногда в составе более крупного отряда, меняя танки полдюжины раз, так как они выходили из строя из-за повреждений. Он был ранен и получил ожоги, но оставался в строю и постоянно появлялся в самый критический момент из самых неожиданных направлений, меняя, таким образом, ведение боя.» За свои действия Цвика Грингольд был награждён высшей воинской наградой Израиля — медалью «За героизм».

Из таких эпизодов и состояла война — особенно ее начало.

Внезапный удар принёс свой результат, и первые двое суток успех был на стороне египтян и сирийцев, но во второй фазе войны чаша весов начала склоняться в пользу Израиля — сирийцы были полностью вытеснены с Голанских высот, на Синайском фронте израильтяне ударили в стык двух египетских армий, пересекли Суэцкий канал (старую линию прекращения огня) и отрезали 3-ю египетскую армию от баз снабжения. Вскоре последовала резолюция ООН о прекращении огня.

Израиль противостоял объединенным силам Сирии, Египта, Ирака и Иордании. Эта война, продлившаяся 18 дней, унесла тысячи жизней.

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