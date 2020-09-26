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Всех бюджетников РФ и социальные пособия отключат от VISA и Mastercard с 1 октября

Всех бюджетников РФ и социальные пособия, выплачиваемые банками отключат от VISA и Mastercard. Решение принято правительством России. C 1 октября только на карту «Мир» будут зачисляться и пенсии, и пособия на детей
Всем, кто использует карты других платежных систем, таких как Visa или Mastercard, для получения пенсий и пособий нужно перевести выплаты на карты национальной платежной системы
Граждане, которые используют карты других платежных систем, таких как Visa или Mastercard для получения пенсий и пособий должны будут перевести выплаты на карты национальной платежной системы. После замены банковской карты новые реквизиты счета необходимо сообщить в Пенсионный фонд.

26 сентября, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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