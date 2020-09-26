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Влад Яма снялся в комедии «Нереальный КОПец»

Влад Яма снялся в комедии "Нереальный КОПец"

В Украине анонсировали выход новой полицейской комедии «Нереальный КОПец». Фильм привлек внимание киноманов не только курьезным сюжетом, но и актерским составом. Так, одну из главных ролей исполнил хореограф Влад Яма.

Авторы проекта не скрывали, что лента «Нереальный КОПец» станет одной из ожидаемых зимних премьер. Презентацию комедии запланировали на 1 января 2021 года. А пока до премьеры остается несколько месяцев, в ютубе опубликовали первый трейлер.

По сюжету, президент в новом обращении заявляет, что все дети чиновников должны вернуться в Украину, где продолжат обучение или пойдут на работу. Руководитель полиции Петр Бурундяк вынужден выполнить указание и вернуть своего сына Василия из Америки. Но где найти работу для лентяя, который только и умеет, что тратить деньги своего отца. Чтобы держать ситуацию под контролем, главный герой устраивает сына в местное отделение полиции в Одессе. С этого и начинаются курьезные происшествия, ведь строгий лейтенант Громов заставит парня стать настоящим полицейским.

Он даже не умеет держать правильно пистолет, не знает, что такое работа и так далее. И здесь будут забавные ситуации,
– прокомментировал свою роль Дмитрий Ступка.

Привлек внимание и актерский состав фильма «Нереальный КОПец». Главные роли в комедии получили как знаменитые представители киноиндустрии, так и их коллеги из шоу-бизнеса. В частности, звездами фильма стали:

Станислав Боклан
Дмитрий Ступка
Богдан Юсипчук
Анна Саливанчук
Полина Логунова
Влад Яма
Жанна Березовская
Андрей Осипов и другие.

26 сентября, 2020 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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