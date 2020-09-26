Ученые назвали «виновников» пандемии коронавируса

Пандемию спровоцировали «суперраспространители», считают ученые в Польской академии наук и Варшавском университете.

Исследователи рассмотрели количество людей, заразившихся коронавирусом после контакта с одним и тем же человеком. Они рассчитали, что коэффициент репродукции вируса находится между 2 и 4, сообщает журнал Royal Society Open Science.

При этом во время всплеска случаев COVID-19 в Китае, Италии, Испании, Франции и других странах показатель мог быть равен 11,4. Предположительно, это связано с появлением суперраспространителей — инфицированных, которые с повышенной интенсивностью передавали вирус окружающим. Когда доля таких распространителей достигла 1%, число заболевших резко выросло.