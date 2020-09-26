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У чемпионки UFC и ее партнерши родился ребенок

У чемпионки UFC в двух весовых категориях Аманды Нуньес и ее партнерши Нины Ансарофф родился ребенок. Об этом спортсменка сообщила в Twitter.

«Нет слов», — подписала фото бразильянка. У пары родилась дочь.

В сентябре Нуньес снялась топлес с беременной Ансарофф. На нескольких фото видно, как спортсменки сидят обнявшись в постели. Фото восхитили фанатов.

Нуньес — обладательница чемпионского пояса UFC полулегком и легчайшем весе. На ее счету 24 поединка по правилам ММА, 20 побед и четыре поражения. Ансарофф — также боец, выступающая под эгидой промоушена. Всего в ее активе 16 боев, из которых она выиграла десять и шесть — проиграла. В октябре прошлого года американка решила приостановить карьеру, чтобы попробовать зачать первого ребенка.

26 сентября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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