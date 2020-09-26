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Трамп назвал единственное условие для своего проигрыша на выборах

Президент США Дональд Трамп назвал единственное условие, которое помешает ему переизбраться на второй срок. Об этом он рассказал на встрече со своими сторонниками в штате Вирджиния, передает РИА Новости.

«Мы проиграем выборы, только если соперники-демократы будут жульничать с голосованием по почте. Это надувательство, они знают это, и СМИ знают, знают точно, что будет происходить. А демократы знают об этом лучше всех», — заявил американский лидер.

Трамп призвал сообщать о каждом вскрывшемся случае мошенничества на голосовании и не допустить передачи власти, зная, что соперники сфальсифицировали результаты голосования.

26 сентября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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