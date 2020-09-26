СМИ: США без Трампа после американских выборов станет «плохой новостью для России»

Победа на президентских выборах в США демократа Джозефа Байдена станет «плохой новостью для России». Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

«Все больше встревоженная перспективой Белого дома без Дональда Трампа, Россия пытается предсказать последствия для чувствительных вопросов, начиная от ядерного оружия до отношений с Китаем, экспорта энергоносителей, санкций и масштабных глобальных конфликтов», — передает Bloomberg слова источников, близких к российской власти.

Один из собеседников заявил, что победа Байдена может послужить поводом для переноса в РФ парламентских выборов 2021 года, чтобы успеть до того, как новая администрация США введет следующую порцию санкций в отношении России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакого «вмешательства» России в выборные процессы в США не было и нет. Он отметил, что в Штатах «с регулярной маниакальностью» возникают голословные и ни на чем не основанные обвинения такого рода в адрес России.

«Мы неоднократно это абсолютно отвергали», — добавил он.

Тем временем группа сенаторов США подготовила и внесла на рассмотрение в Конгресс проект санкций против российских официальных лиц из-за предполагаемого отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Как сообщала пресс-служба сенатора Марко Рубио, санкции будут направлены против российских официальных лиц, предположительно причастных к «открытому нарушению международного права». Законопроект требует от администрации США предоставить Конгрессу имеющуюся у нее информацию о финансах президента России Владимира Путина и его окружения. Также законопроект требует от Белого дома ответа на вопрос о том, нарушила ли Россия законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия.