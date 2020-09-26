СМИ об инаугурации Лукашенко: Нового крестного отца мафии посвятили в «семью»

Немецкие журналисты сравнили тайную инаугурацию Александра Лукашенко с «посвящением в „семью“ нового крестного отца мафии».

Как пишет Der Tagesspiegel, политик «сам привел себя к присяге в узком кругу верных ему людей». При этом место проведения церемонии было «оцеплено вооруженными людьми».

«Лукашенко вступил в свою должность, как криминальный авторитет… Он сам больше не верит собственной лжи о том, что получил на выборах 80% голосов», — говорится в статье.

Издание отмечает, что в честность выборов в Белоруссии верят «только сам Лукашенко и президент России Владимир Путин». Однако, по мнению автора, даже Путин «предпочел бы избавиться от Лукашенко».

Ранее о непризнании Лукашенко легитимным главой Белоруссии заявили США, Канада, Германия, Дания, Словакия, Нидерланды, Польша, Чехия, Норвегия, Швеция, Украина, Латвия, Литва и Эстония.