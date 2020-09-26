Рубль смыло оттоком капитала

Над российским валютным рынком продолжают сгущаться тучи санкций и оттока капитала.Рубль дешевеет на Московской бирже третий день подряд, закрывая неделю рекордным с конца июля падением.

На торгах в пятницу доллар экспрессом проследовал «станцию» 77 рублей и впервые с 2 апреля пробил отметку 78, вернувшись на уровни весенней валютной паники.

Евро вышел на новый рекорд с 2016 года, пробив отметку 91 рубль. На 17.05 мск сделки с расчетом «завтра» проходят по 78,27 рубля за доллар (+1,46%) и 91,02 рубля за евро (+1,08%).

Как и большинство валют развивающихся стран, рубль сдает позиции под натиском усиления доллара, говорит инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Американская валюта переживает лучшую неделю с апреля на фоне бегства из рисковых активов по мере того, как число заражений коронавирусом в мире бьет рекорды, а крупнейшие экономики одна за другой возвращают карантинные меры.

Но рубль, рухнувший с начала года на 25%, выглядит «токсичным» аутсайдером даже среди валют EM. Сказывается усиление санкционной риторики в отношении России, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

В четверг вечером группа сенаторов внесла в конгресс США законопроект о санкциях в связи с отравлением Алексея Навального. Документ требует жестких мер в отношении чиновников и окружения Владимира Путина и в том числе доклада о «личном богатстве и коррупции» российского президента.

О жестких финансовых санкциях — таких, как запрет покупать госдолг или проводить операции в долларах — речи пока не идет. Тем не менее, в условиях, когда нефтедолларовые доходы экономики сжались, любой санкционный шорох рынок переживает болезненно.

Объем экспорта из России в апреле-июле держится на уровне 21-24 млрд долларов в месяц — это минимум с 2016 года. Дефицит федерального бюджета за восемь месяцев составил 1,7 трлн рублей, а к концу года, по оценке Минфина, «дыра» в казне увеличится до 4,7 трлн рублей.

При таких вводных перспективы рубля в ближайшие месяцы выглядят «достаточно туманно», говорит начальник аналитического отдела ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Дмитрий Беденков: «Высокий курс доллара позволяет облегчить пополнение доходной части бюджета вследствие выпадающих налоговых поступлений. (Он также) выгоден экспортерам и отчасти смягчает для нефтегазовых компаний запланированный рост налоговой нагрузки в результате последних новаций».

Судя по всему, на уровне 78 за доллар сработали «стопы», говорит портфельный менеджер крупной российской инвесткомпании: инвесторы начали массово закрывать позиции в рубле, и падение ускорилось.

Где находятся критические уровни для ЦБ — пока неясно, говорит он: возможно, при курсе 85 за доллар регулятор повысит ставку или увеличит интервенции на бирже.

«Доллар скупается очень агрессивно, и в течение торговой сессии, и после. Как будто кто-то что-то знает», — отмечает президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган.

Рубль продолжит слабеть, поскольку в банковской системе уже наблюдается дефицит валютной ликвидности, вывоз капитала частным сектором ускоряется (в 1,7 раза, по данным ЦБ), а чистый приток валюты в страну по текущему счету платежного баланса нулевой, указывает Порывай.

Приток капитала на рынок госдолга иссяк, и за летние месяцы доля нерезидентов в облигациях федерального займа упала на 2,4 процентного пункта,до 29,4%.

Иностранцы продают российские бумаги, «сезонная перегруппировка портфелей глобальных фондов также не за горами, что может усилить выход из рисковых активов в ближайшие месяцы», говорит Беденков.

Следующая остановка для курса доллара — отметка 79 рублей, прогнозирует Коган.

Среднесрочная цель по доллару — «хорошо за 100 рублей», считает партнер 1.618 Capital AG Валентин Егоров.

«Основные причины обвала — огромный бюджетный дефицит, проблемы с долларовой ликвидностью из-за обвала экспортной выручки и рост интенсивности вывода капитала из страны», — пессимистичен он.