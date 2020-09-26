Путин предложил Вашингтону «перезагрузку»

Президент РФ Владимир Путин предложил США очередную «перезагрузку». Речь идет об отношениях Москвы и Вашингтона в сфере IT-технологий. Заявление Путина размещено на сайте Кремля.

В документе подчеркивается, что один из основных вызовов современного мира — риск масштабной киберконфронтации, и особая ответственность за ее предотвращение лежит на ключевых игроках в сфере международной информационной безопасности. «Хотели бы вновь обратиться к США с предложением одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке наших отношений в сфере использования информационно‑коммуникационных технологий», — пишет Путин.

Он предложил четыре шага в этом направлении. Первый — это восстановление полномасштабного и регулярного диалога по ключевым вопросам обеспечения кибербезопасности. Второй — поддержка непрерывной и эффективной работы между профильными структурами двух стран по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты, чиновников высокого ранга, курирующих киберпроблематику в том числе в контексте обеспечения национальнойбезопасности.

Третий шаг — совместная разработка и подписание двустороннего соглашения о предотвращении инцидентов в информационном пространстве. Аналог — действующее советско-американское соглашение 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним, отметил Путин.

Четвертый шаг — обмен «во взаимоприемлемой форме» гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием IT-технологий.

Путин призвал США дать ход российско‑американскому профессиональному экспертному диалогу по вопросам кибербезопаности, не делать этот вопрос «заложником наших политических разногласий».

В заключение Путин обратился ко всем странам мира с призывом заключить глобальную договоренность принять политическое обязательство о ненанесении первыми киберударов друг против друга.

Напомним, прошлая «перезагрузка» росийско-американских отношений имела место в начале президентства Барака Обамы и закончилась резким похолоданием, вплоть до полной «заморозки», в диалоге Вашингтона и Москвы.