Представитель Евросоюза попросил Зеленского не воспринимать ЕС как банкомат

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Евросоюз — не благотворительная организация и не банкомат. Об этом говорится в заявлении Борреля на сайте ЕС по итогам его поездки в страну.

«Как я сказал президенту, Европейский союз — это не благотворительная организация и не банкомат: наилучший вариант для нас поддержать Украину — это помочь в реформировании страны. Но только сами украинцы могут провести эти реформы», — написал Боррель. При этом он отметил, что ЕС и Украине предстоит еще многое сделать вместе.

Верховный представитель ЕС отметил, что пандемия коронавируса ухудшила социально-экономическую ситуацию на Украине, ВВП страны упал на 11,4% во втором квартале 2020 года. Боррель напомнил, что в сентябре суточное количество новых случаев заражения коронавирусом в стране превысило 3 тыс., и высказал предположение, что, если темпы заражения сохранятся, больницы могут переполниться.

Он отметил, что первые месяцы после избрания Зеленского президентом характеризовались «турборежимом» проведения давно застопорившихся реформ. Однако, по мнению многих наблюдателей, пишет Боррель, в последнее время процесс реформирования замедлился, а увольнения тех, кто проводил изменения, стали тревожными сигналами. Верховный представитель ЕС отмечает, что, несмотря на это, Зеленский все еще остается источником надежды на перемены в стране.

Со времени заключения соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в 2014 году последняя получила €14 млрд поддержки, сообщил Боррель и назвал такой объем помощи беспрецедентным.

В июле стало известно, что Евросоюз согласился выделить Украине экстренную макрофинансовую помощь для борьбы с пандемией в размере €1,2 млрд. При этом заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис отметил, что ЕС выделяет Украине намного больше, «чем любому другому партнеру».