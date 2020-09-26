Отец Тома Хэнкса стал свидетелем убийства его деда

Американский актер Том Хэнкс рассказал о том, что на глазах его 10-летнего отца убили его деда. Это произошло на семейной ферме в Калифорнии. Убийцей оказался наемный работник.

Откровения от 64-летней звезды Изгоя прозвучали в шоу Глубоко с Грэмом Бенсингером.

«Мой отец получил очень тяжелый опыт пережитых страшных воспоминаний, когда был ребенком, потому что он случайно стал свидетелем убийства своего отца в драке», — сказал Хэнкс. Он подчеркнул, что его отцу было около 10 лет и трагедия случилась в сарае фермы.

Знаменитость добавил, что мальчику пришлось несколько раз давать показания полиции.

Хэнкс отметил, что работника оправдали, так как посчитали, что он убил с целью самообороны.

По словам актера, его отец был сломлен.

«Это лишило его беззаботной жизни. Это лишило его чувства справедливости в мире. Это была черная метка несправедливости, которая легла прямо на его молодые плечи», — объяснил Хэнкс.