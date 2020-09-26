МЧС Украины сообщило подробности смертельной катастрофы Ан-26 под Харьковом

На борту самолета, потерпевшего крушение под Харьковом, находились 28 человек, сообщило МЧС Украины.
По последним данным, жертвами авиакатастрофы Ан-26 стали 22 человека. Двое выжили, судьба еще четырех пока неизвестна.
В МВД также уточнили, что в самолете находились семь членов экипажа и 21 курсант Харьковского университета Воздушных Сил.
Самолет упал в 2 км от военного аэродрома у города Чугуева во время захода на посадку. Президент Украины Владимир Зеленский назвал в своем Facebook произошедшее «ужасной трагедией» и создал специальную комиссию для расследования причины крушения.
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