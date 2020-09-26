Еще две страны внесли в «черный список» чиновников в Белоруссии

Власти Эстонии и Латвии ввели санкции в отношении белорусских чиновников.

В «черный список» Латвии вошел 101 человек, говорится на сайте МИД страны. В их числе — представители администрации президента Александра Лукашенко, МВД, министерства связи, Центральной избирательной комиссии и других ведомств.

Как отметили в Риге, попавшие под санкции причастны к жесткому подавлению мирных протестов, преследованию активистов и блокировке независимых СМИ, а также фальсификациям в ходе выборов 9 августа.

В свою очередь, эстонский МИД обнародовал список из 98 имен.

Ранее британский МИД заявил, что Лондон примет собственный пакет мер против «ответственных за серьезные нарушения прав человека» в Белоруссии. При этом победу Лукашенко на выборах назвали «мошеннической», отметив, что Британия не признает его легитимным главой государства.