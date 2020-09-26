Эмили Ратаковски эффектно позировала в кадре почти обнажившись

29-летняя американская модель поделилась несколькими откровенными кадрами в блоге.

Эмили Ратаковски всегда сама рекламирует новинки из своих коллекций для именного бренда Inamorata Woman.

На новых фото, которые были опубликованы на официальной странице бренда, модель позирует в бикини из сатиновой коллекции. А в подписи ко всем трем снимках Эмили написала, что очень рада снова сообщить, что коллекцию Satin Swim уже можно приобрести онлайн.

На одном из фото Ратаковски позирует в изумрудном бикини, стоя на фоне какого-то здания.

Также модель продемонстрировала купальник цвета шампань. И в терракотовом купальнике была запечатлена лежа на траве.

Восхищает не столько коллекция — она мало чем отличается от купальников других брендов, сколько фигура модели. За время карантина Эмили совсем не поправилась и выглядит все так же потрясающе.