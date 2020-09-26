Ченнинг Татум показал свое тело после тяжелых тренировок

Ченнинг Татум запомнился зрителям накачанным красавчиком с роскошными мышцами, но за время карантина он немного потерял форму. Хорошо, что звезда фильмов «Мачо и ботан» решил взяться за себя, чтобы вернуть статус секси-мачо.

Так, на своей странице в Instagram 40-летний актер опубликовал фотографию, которая может осчастливить не одну женщину.

После разрыва отношений с певицей Джесси Джей и других жизненных неурядиц Ченниг немного запустил себя. Однако, после коротенькой паузы, он все же взял себя в руки и пошел в спортзал, чтобы вернуть себе свое непревзойденное тело.

На свежем изображении Татум позирует перед зеркалом, демонстрируя стальные мышцы, к которым так и хочется протянуть свои рученьки.

Это был долгий путь. Травмы, жизненное дерьмо и безумие в целом. Ха, папочка наконец вернулся! – подписал снимок красавчик.