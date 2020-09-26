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Чехия пустит на металлолом советские системы ПВО

Министерство обороны Чехии намерено закупить израильские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Spyder для замены советских ЗРК 2К12 «Куб», состоящих на вооружении армии страны. Об этом в пятницу сообщил глава чешского оборонного ведомства Любомир Метнар на своей официальной странице в «Твиттере».

«Необходимо заменить ЗРК 2К12 «Куб», срок службы которого составляет более 40 лет. Сегодня я проинформировал правительство о намерении вести переговоры с Израилем по поставке современной и проверенной системы [противовоздушной обороны] Spyder», — сообщил Метнар.

«ЗРК — один из ключевых проектов модернизации вооруженных сил», — добавил он.

Позднее в интервью агентству ЧТК глава Минобороны подчеркнул, что новый ракетный комплекс способен действовать совместно с истребителями, создавая единую систему защиты воздушного пространства. По данным агентства, примерная стоимость сделки составит около 10 млрд крон (около 435 млн долларов). Договор планируется подписать в начале будущего года.

Комплекс 2К12 «Куб» был принят на вооружение в конце 1960-х годов. Согласно данным справочника Military Balance 2020, ЗРК состоит на вооружении армий Болгарии, Венгрии, Польши, Словакии и Чехии.

26 сентября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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