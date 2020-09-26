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98-летние супруги воссоздали день своей свадьбы через 70 лет

Пара из Китая Цао Юэхуа (Cao Yuehua) и Ван Дейи (Wang Deyi) решила отметить 70-ю годовщину свадьбы, повторно сыграв ее в том же месте. В этом ей помогли их четверо детей: достали такое же свадебное платье, фату и большой букет для жениха.
Они познакомились в 1943 году на студенческом балу в Юньнань. Во время Второй мировой в эту провинцию свозили эвакуированных граждан Китая.

Вскоре Цао был призван и отправлен служить в качестве переводчика сначала в Мьянму, а после в Индию. Ван осталась в Китае.

Цао вернулся с войны в 1945-м. В этом же году они поженились и с тех пор были неразлучны.

Спустя 70 лет супруги вернулась в тот самый парк, где они сыграли свадьбу, чтобы воссоздать самый главный момент их жизни.

«Они пережили непростые времена, войну, эпидемии и по-прежнему любят друг друга. Мы хотим помочь им сохранить память о своей любви», — говорит младший сын супругов, 60-летний Цао Панпей (Cao Pangpei).

«Пара должна заботиться друг о друге. Я всегда думаю о ней, а она — обо мне», — открыл секрет длительных романтических отношений Цао Юэхуа.

«Когда нам стукнет 100, мы снова вернемся сюда, хорошо?» — спросила Ван у мужа после церемонии.

26 сентября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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