Юмор, драки и Джеки Чан: боевик «Авангард» в украинских кинотеатрах

Все еще молодой душой, и телом Джеки Чан продолжает радовать поклонников новыми кинолентами.

Недавно он появился в новой ленте «Альпинисты», а теперь сыграл в боевике «Авангард». Режиссером фильма стал Стэнли Тун.

Фильм «Авангард» расскажет про отважную команду профессионалов, которая берется за самые сложные задачи. По сюжету международный синдикат наемников похитил известного бизнесмена, и главным героям поручено его спасти. Единственная надежда на спасение заложников — тайная международная охранная компания «Авангард», которая имеет на вооружении новейшие достижения науки и техники.

Вместе с Джеки Чаном в фильме снялись Ян Ян, Ай Лунь, Мия Муци, Чжу Чжентин и другие.

С «Авангардом» зритель погрузится во множество погонь, драк, перестрелок, артобстрелов и шуток.