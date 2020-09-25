Во Вьетнаме пытались выставить на продажу более 300 тыс. использованных презервативов (фото)

Вьетнамская полиция конфисковала на юге страны 320 тыс. кондомов, которыми ранее уже воспользовались. Владелица склада, где нашли фальсификат, арестована, передает BBC News.

В ее помещении обнаружились «десятки» сумок с «секонд-хенд«-презервативами. «Улов» потянул на 360 кг. Reuters сообщает, что презервативов было даже больше — 345 тыс.

Изделия были отмыты, расправлены c помощью деревянных дилдо (предмет, имитирующий мужской половой орган) и упакованы по пачкам для дальнейшей продажи. Часть подделок, возможно, уже успела попасть на прилавки.

Кто еще стоит за мошеннической схемой, неизвестно. Хозяйка склада рассказала, что заплатила за каждый килограмм использованных контрацептивов менее $0,5.