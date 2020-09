В Париже устроили резню у здания Charlie Ebdo, есть раненые

Не менее четырех человек пострадали в результате нападения мужчины с мачете в Париже.

Резня произошла в 11-м округе французской столицы у здания бывшей редакции сатирического издания Charlie Ebdo, известного своими карикатурами на темы ислама.

Как минимум, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали.

Полиции удалось задержать подозреваемого, его мотивы выясняются. Тем временем телеканал BFMTV сообщает, что нападавших было двое.

МВД Франции называет инцидент «серьезным происшествием» и просит избегать нахождения рядом с местом нападения.

September 25, 2020