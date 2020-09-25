В Париже устроили резню у здания Charlie Ebdo, есть раненые

Не менее четырех человек пострадали в результате нападения мужчины с мачете в Париже.
Резня произошла в 11-м округе французской столицы у здания бывшей редакции сатирического издания Charlie Ebdo, известного своими карикатурами на темы ислама.
Как минимум, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали.
Полиции удалось задержать подозреваемого, его мотивы выясняются. Тем временем телеканал BFMTV сообщает, что нападавших было двое.
МВД Франции называет инцидент «серьезным происшествием» и просит избегать нахождения рядом с местом нападения.
#France
Four injured in Paris knife attack near former offices of Charlie Hebdo.#AFP pic.twitter.com/wUACtq4ZYs
— AFP Photo (@AFPphoto) September 25, 2020
Напомним, в 2015 году в здание редакции на бульваре Ришар Ленуар ворвались террористы и открыли стрельбу по журналистам из-за карикатуры на пророка Мухаммеда.
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