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В Париже устроили резню у здания Charlie Ebdo, есть раненые

Не менее четырех человек пострадали в результате нападения мужчины с мачете в Париже.

Резня произошла в 11-м округе французской столицы у здания бывшей редакции сатирического издания Charlie Ebdo, известного своими карикатурами на темы ислама.

Как минимум, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали.

Полиции удалось задержать подозреваемого, его мотивы выясняются. Тем временем телеканал BFMTV сообщает, что нападавших было двое.

МВД Франции называет инцидент «серьезным происшествием» и просит избегать нахождения рядом с местом нападения.

Напомним, в 2015 году в здание редакции на бульваре Ришар Ленуар ворвались террористы и открыли стрельбу по журналистам из-за карикатуры на пророка Мухаммеда.

25 сентября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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