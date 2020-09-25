В МВФ заметили улучшение ситуации в мировой экономике

Международный валютный фонд (МВФ) фиксирует некоторое улучшение экономических показателей по сравнению с июньским прогнозом по мировому ВВП. Об этом сегодня заявил на брифинге официальный представитель организации Джерри Райс.

По его словам, «поступившая недавно информация свидетельствует о том, что экономический прогноз может быть в некоторой степени менее мрачным в сравнении с показателями от 24 июня». «В некоторых секторах мировой экономики ситуация начинает исправляться», — цитирует ТАСС Райса.

Он также указал, что МВФ наблюдает «признаки того, что мировая торговля начинает медленно восстанавливаться».

Напомним, что в конце июня Международный валютный фонд скорректировал в сторону резкого ухудшения свой прогноз по мировой экономике на текущий год и теперь ожидает спада на 4,9% вместо 3%, предполагавшихся в апреле. Как указывал МВФ, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 оказала более негативное влияние на мировую экономическую активность в первой половине 2020 года, чем прогнозировалось, и восстановление ожидается более постепенным, чем ожидалось ранее.

При этом эксперты МВФ предупредили, что восстановление мировой экономики в 2021 году, скорее всего, пойдет более низкими темпами, чем оценивалось в апреле, — рост на 5,4% вместо 5,8%.

Добавим также, в начале сентября глава Deutsche Bank, крупнейшего банка Германии, Кристиан Сьюинг заявил, что мировую экономику ждет долгое восстановление от последствий вызванного пандемией коронавируса кризиса, которое будет происходить шаг за шагом. По его оценкам, восстановление, скорее всего, окажется неравномерным и в разной степени затронет различные сектора и отрасли. Сьюинг считает, что наблюдаемый в настоящее время рост деловой активности едва ли продлится долго.