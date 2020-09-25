В Минске и других городах Белоруссии готовятся сентября провести народную инаугурацию

«Инаугурация — это праздник. А праздник не должен заканчиваться арестами, разгонами и насилием. Мы с вами прикладываем все возможные усилия, чтобы настоящая инаугурация избранного народом президента в будущем все же состоялась, и на нее были приглашены все», — отреагировала она на инициативу и пообещала сделать все, чтобы голос каждого белоруса был услышан.

Тихановская выразила поддержку всем, кто планирует в воскресенье, 27 сентября, выйти на массовые акции протеста и провести народную инаугурацию. «Ведь вы выходите за себя, за свой народ и за новую Белоруссию. Вместе мы сможем добиться нашей цели: новых честных выборов. И как следствие — официальной, законной инаугурации», — сказала политик.

24 сентября Координационный совет оппозиции сообщил, что тайная инаугурация президента Александра Лукашенко прекращает его полномочия в качестве главы государства, и призвал власть к диалогу, чтобы не допустить раскола в обществе. При этом в Минске и других городах Белоруссии готовятся в воскресенье, 27 сентября провести народную инаугурацию Тихановской.