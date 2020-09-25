«  
  »

В Минске и других городах Белоруссии готовятся сентября провести народную инаугурацию

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к гражданам, поддержавшим идею народной инаугурации и поблагодарила их за оказанное доверие. Видеозапись опубликована в Telegram-канале «Пул Первой».

«Инаугурация — это праздник. А праздник не должен заканчиваться арестами, разгонами и насилием. Мы с вами прикладываем все возможные усилия, чтобы настоящая инаугурация избранного народом президента в будущем все же состоялась, и на нее были приглашены все», — отреагировала она на инициативу и пообещала сделать все, чтобы голос каждого белоруса был услышан.

Тихановская выразила поддержку всем, кто планирует в воскресенье, 27 сентября, выйти на массовые акции протеста и провести народную инаугурацию. «Ведь вы выходите за себя, за свой народ и за новую Белоруссию. Вместе мы сможем добиться нашей цели: новых честных выборов. И как следствие — официальной, законной инаугурации», — сказала политик.

24 сентября Координационный совет оппозиции сообщил, что тайная инаугурация президента Александра Лукашенко прекращает его полномочия в качестве главы государства, и призвал власть к диалогу, чтобы не допустить раскола в обществе. При этом в Минске и других городах Белоруссии готовятся в воскресенье, 27 сентября провести народную инаугурацию Тихановской.

25 сентября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  