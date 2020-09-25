В Германии сообщили об очень слабом состоянии Навального

Алексей Навальный после выписки из берлинской клиники «Шарите» находится в очень слабом состоянии. Об этом РИА Новости сообщили в немецком фонде Cinema for Piece, который организовал перевозку пациента в Берлин.

«Господин Навальный очень слаб, и ни Cinema for Piece, ни [директор фонда] Яка Бизил о нем не говорят. Наша задача по предоставлению спасательного транспорта в Берлин завершена, и в настоящее время у нас нет в планах запланированной пресс-конференции», — заявили в организации.

Ранее 24 сентября сообщалось, что Россия потребовала от Германии передать исчерпывающую информацию по делу Алексея Навального. В российском постпредстве при Организации по запрещению химического оружия заявили, что Москва рассчитывает получить все результаты анализов оппозиционера, биоматериалы и иные клинические пробы, которые имеются в распоряжении специалистов из Германии. На выполнение требования Берлину отвели 10-дневный срок.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Там он впал в кому, через несколько дней из омской больницы его перевезли в «Шарите». Европейские токсикологи заявили, что в организме Навального были обнаружены вещества из группы «Новичок». Его же следы нашли на бутылке из-под воды, которую близкие блогера забрали из номера томского отеля.