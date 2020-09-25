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В доме богатейшего наркобарона нашли миллионы сгнивших долларов

Тайник с деньгами, слитками золота и дорогими вещами нашли в доме колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, убитого в ходе спецоперации в 1993 году и считавшегося богатейшим человеком в мире.

Около 30 лет в резиденции Медельине оставались нетронутыми наличные деньги на общую сумму $18 млн, однако к моменту обнаружения бумаги почти полностью сгнили.

Старший племянник наркоторговца Николас Эскобар рассказал, что от сумки с деньгами исходил запах «в сто раз хуже мертвечины».

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По данным портала Red+, в тайнике также были найдены пишущая машинка, золотая ручка и часы Rolex, небольшие слитки золота, мобильные телефоны, фотоаппарат и патроны.

Отмечается, что родной брат Пабло опроверг информацию о тайнике, заявив, что уже давно живет в этом доме.

25 сентября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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