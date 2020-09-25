Украина уже не сможет получить два транша от МВФ

Украина уже утратила возможность получить два транша от Международного валютного фонда до конца этого года, и надо стараться получить один

Кроме того, надо понимать, что этот транш будет привязан к принятию госбюджета на следующий год, заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

«То, на что сейчас мы можем ориентироваться и пытаться сделать — это до конца года получить транш МВФ. Скорее всего, как и в 2018 году, он будет привязан к принятию бюджета. То есть мы уже говорим, условно, о ноябре», — сказал Сологуб.

Он подчеркнул, что задержка с международным финансированием, вероятно, связана с увольнением в начале июля главы НБУ Якова Смолия из-за политического давления.

Что касается бюджета, то Нацбанк предлагал Кабмину формировать проект на более консервативном прогнозе, чем, в частности, инфляция 7,3% и среднегодовой курс 29,1 грн/доллар.

Сологуб добавил, что заложенный правительством дефицит госбюджета на уровне 6% ВВП противоречит принципу контрцикличности, который указан в программе с Фондом. Потому есть сомнения относительно возможности его финансирования.

https://petrimazepa.com/ukraina_uzhe_ne_smozhet_poluchit_dva_transha_ot_mvf_sologub