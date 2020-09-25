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США вкатают новые санкции России за Навального

Группа сенаторов США подготовила и внесла на рассмотрение в Конгресс проект санкций против российских официальных лиц из-за предполагаемого отравления оппозиционного политика Алексея Навального.

Как сообщает пресс-служба сенатора Марко Рубио, санкции будут направлены против российских официальных лиц, предположительно причастных к «открытому нарушению международного права». Законопроект требует от администрации США предоставить Конгрессу имеющуюся у нее информацию о финансах президента России Владимира Путина и его окружения.

Также законопроект требует от Белого дома ответа на вопрос о том, нарушила ли Россия законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия.

Законопроект подготовили сенаторы-республиканцы Марко Рубио и Митт Ромни, а также демократы Крис Кунс, Бен Кардин и Крис Ван Холлен. Для принятия его должны поддержать сенат и палата представителей и подписать президент США.

25 сентября, 2020 | Category: Новости, Россия, США ﻿
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