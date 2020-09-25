Шэрон Стоун призналась, какой актер целовал ее лучше всего

Лучшим партнером по поцелуям в кино стал актер, с которым она снималась 25 лет назад в фильме Казино.

Американская актриса Шэрон Стоун рассказала о партнере по кинофильмам, который лучше всего целовался. По словам знаменитости, это Роберт де Ниро.

С ним 62-летняя Стоун снималась в 1995 году в картине Мартина Скорсезе Казино.

Актриса в шутку призналась, что была влюблена в своего коллегу настолько, что даже если бы он ударил ее по голове молотком, она бы подумала, что это было потрясающе.

«Это был актер, которым я восхищалась больше всего, и на протяжении всей своей карьеры я думала о том, что хочу сесть напротив Де Ниро и удержать себя в руках», — призналась звезда Основного инстинкта.

Ранее мы писали, что Шэрон Стоун снялась с обезьяной на плече. Актриса сделала забавный кадр во время съемок нового сериала Netflix.