Селена Гомес показала свой страшный шрам после операции по пересадке почки и сказала, что ей нечего скрывать.
Три года назад 28-летняя Селена Гомес перенесла трансплантацию почки, — операция потребовалась ей из-за осложнений основного диагноза — красной волчанки. С тех пор певица была не уверена в собственном теле и старалась скрывать шрамы, оставшиеся у нее после хирургического вмешательства. За эти несколько лет Селена проделала большую работу и смогла полностью принять и полюбить себя новой.
В доказательство этого несколько часов назад Гомес опубликовала в своем инстаграме фото в голубом слитном купальнике, на котором продемонстрировала шрам на ноге, который остался у нее после трансплантации. В подписи к фото она объяснила, почему больше не стесняется своего тела.
Селена Гомес
После пересадки почки мне было очень трудно показать шрам, который остался у меня после операции. Я не хотела, чтобы его было видно на фотографиях, и носила вещи, которые могли бы его скрыть. Сейчас я больше, чем когда-либо, уверена в себе. Я горжусь этим. Каждое тело прекрасно по-своему,
— написала Селена.
Большинство подписчиков поддержали Гомес и восхитились ее смелостью, а также отметили, что шрамы на теле — не помеха ее красоте.
Ты просто невероятная!
Королева,
Горжусь тобой!
Ты просто чертовски сексуальна,— высказались подписчики.
Напомним, что Селена Гомес прошла через трансплантацию почки летом 2017 года. Пересадка органа потребовалась звезде из-за осложнений от красной волчанки (заболевания соединительной ткани, характеризующегося системным поражением соединительной ткани и сосудов. — Прим. ред.). Донором стала лучшая подруга певицы, актриса Франсия Райса, — после операции Селена со слезами на глазах говорила о том, что Франсия спасла ей жизнь.
Франсия Райса и Селена Гомес
Сейчас я хочу публично поблагодарить свою семью и невероятную команду врачей за все то, что они для меня сделали до и после операции. И, наконец, нет слов, чтобы описать, как я благодарна своей подруге Франсии Райсе. Она пожертвовала мне свою почку! Я так сильно тебя люблю, ты моя сестра,
— выразила благодарность Селена всем своим близким и врачам после перенесенной операции.
Напомним, что Селена узнала о своем диагнозе в 2015 году. За время болезни звезда проходила курс химиотерапии, боролась с депрессией и паническими атаками.
Leave a Reply