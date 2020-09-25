Селена Гомес показала свой страшный шрам после операции

Селена Гомес показала свой страшный шрам после операции по пересадке почки и сказала, что ей нечего скрывать.

Три года назад 28-летняя Селена Гомес перенесла трансплантацию почки, — операция потребовалась ей из-за осложнений основного диагноза — красной волчанки. С тех пор певица была не уверена в собственном теле и старалась скрывать шрамы, оставшиеся у нее после хирургического вмешательства. За эти несколько лет Селена проделала большую работу и смогла полностью принять и полюбить себя новой.

В доказательство этого несколько часов назад Гомес опубликовала в своем инстаграме фото в голубом слитном купальнике, на котором продемонстрировала шрам на ноге, который остался у нее после трансплантации. В подписи к фото она объяснила, почему больше не стесняется своего тела.

Селена Гомес

После пересадки почки мне было очень трудно показать шрам, который остался у меня после операции. Я не хотела, чтобы его было видно на фотографиях, и носила вещи, которые могли бы его скрыть. Сейчас я больше, чем когда-либо, уверена в себе. Я горжусь этим. Каждое тело прекрасно по-своему,

— написала Селена.

Большинство подписчиков поддержали Гомес и восхитились ее смелостью, а также отметили, что шрамы на теле — не помеха ее красоте.

Ты просто невероятная!

Королева,

Горжусь тобой!

Ты просто чертовски сексуальна, — высказались подписчики.

Напомним, что Селена Гомес прошла через трансплантацию почки летом 2017 года. Пересадка органа потребовалась звезде из-за осложнений от красной волчанки (заболевания соединительной ткани, характеризующегося системным поражением соединительной ткани и сосудов. — Прим. ред.). Донором стала лучшая подруга певицы, актриса Франсия Райса, — после операции Селена со слезами на глазах говорила о том, что Франсия спасла ей жизнь.

Франсия Райса и Селена Гомес

Сейчас я хочу публично поблагодарить свою семью и невероятную команду врачей за все то, что они для меня сделали до и после операции. И, наконец, нет слов, чтобы описать, как я благодарна своей подруге Франсии Райсе. Она пожертвовала мне свою почку! Я так сильно тебя люблю, ты моя сестра,

— выразила благодарность Селена всем своим близким и врачам после перенесенной операции.

Напомним, что Селена узнала о своем диагнозе в 2015 году. За время болезни звезда проходила курс химиотерапии, боролась с депрессией и паническими атаками.