Сальма Хайек показалась без макияжа и с сединой

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек одна из немногих голливудских звезд, которая не стесняется демонстрировать свою естественную красоту.

Так, на странице в Instagram 54-летняя знаменитость запостила Селфи, на котором позировала без единой капли декоративной косметики. Артистка показала, какая она без макияжа и некрашеными седыми волосами.

Белые волосы мудрости. — подписала снимок Сальма.

Ошеломленные откровенностью и искренностью Хайек пользователи отметили, что звезда потрясающе выглядит и оценили её естественную красоту.