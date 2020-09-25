«  
  »

Сальма Хайек показалась без макияжа и с сединой

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек одна из немногих голливудских звезд, которая не стесняется демонстрировать свою естественную красоту.

Так, на странице в Instagram 54-летняя знаменитость запостила Селфи, на котором позировала без единой капли декоративной косметики. Артистка показала, какая она без макияжа и некрашеными седыми волосами.

Белые волосы мудрости. — подписала снимок Сальма.

Ошеломленные откровенностью и искренностью Хайек пользователи отметили, что звезда потрясающе выглядит и  оценили её естественную красоту.

25 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  