Райан Гослинг сыграет главную роль в новой драме Дэвида Литча о каскадере

Актер Райан Гослинг («Ла-ла ленд») исполнит главную роль в новой драме режиссера Дэвида Литча («Дэдпул 2», «Джон Уик»), которая расскажет о каскадере.

Как сообщает Deadline, сценарий напишет Дрю Пирс («Железный человек 3»), который работал с Литчем над фильмом «Форсаж: Хоббс и Шоу».

Заниматься картиной будет студия Universal Pictures.

Подробностей пока нет, но по духу новый проект будет напоминать сериал 80-х под названием «Каскадеры» (The Fall Guy). Литч и сам был каскадером, а потом объединился со своим коллегой Чадом Стахелски, чтобы снять «Джона Уика», и с тех пор их карьеры пошли в гору. А Гослинг играл водителя-каскадера в фильмах «Драйв» и «Место под соснами».

Новая картина не обзавелась ни названием, ни датой выхода.